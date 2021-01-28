В Тверской области осужденные слепили из снега Афанасия Никитина

Осужденные ИК-9 слепили из снега Афанасия Никитина Фото: УФСИН России по Тверской области

В ИК-9 Нелидовского городского округа прошел конкурс снежных скульптур. Из снега и льда осужденные слепили памятник знаменитому путешественнику Афанасию Никитину, храм святого Георгия Победоносца – снежная копия церкви ИК-9, а также скульптуру "Золотое руно".

В ИК-10 Калининского района изо льда появились скульптуры Маши и Медведя, символа года - бычка, черепахи Тортиллы, русского князя на троне.

Конкурс продлится до конца февраля. Экспозиции ещ будут пополнятся новыми экспонатами. Авторов лучших работ ждут поощрения.

Бычок - символ года в ИК-10 Фото: УФСИН России по Тверской области

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