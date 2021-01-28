На жителя Тверской области завели уголовное дело за нарушение авторских прав

Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Уголовное дело по статье за нарушение авторских прав завели на жителя Андреаполя Тверской области.

По данным следствия, летом прошлого года мужчина установил программное обеспечение на системный блок, предоставленный ему лицом, действующим в рамках проверочной закупки. Материальный ущерб правообладателя составил свыше 448 тысяч рублей.

Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области по материалам, предоставленным ОЭБиПК МО МВД России "Западнодвинский", возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 146 УК РФ.

Ведется следствие.

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