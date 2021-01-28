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Через реку Кашинка в Тверской области построили временный мост

Старый закрыт на ремонт
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Проезд закрыт из-за ремонта моста

Проезд закрыт из-за ремонта моста

Фото: Влад КОМЯКОВ

В Кашинском городском округе возвели временный мост для объезда через реку Кашинка. Сооружение расположено на 3-м километре автодороги Бузыково - Высоково - Юрино.

Напомним, что схема движения транспорта была изменена из-за ремонта аварийного моста. Сейчас он закрыт. Установлены соответствующие дорожные знаки.

По плану ремонт будет длиться два года. Его ремонтирует компани ООО СК "ВИТ". Подрядчикам предстоит произвести полную замену конструкций опор и пролетных строений, привести в порядок подходы к мосту. Общая протяженность строительного участка - более 100 метров.