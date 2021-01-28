Импортные томаты и мандарины не прошли проверку качества в Твери

Продукция не прошла карантинный контроль Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

27 января специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области провели контрольные мероприятий в стационарных торговых точках Центрального района Твери и выявили риск возможного распространения карантинных вредных организмов с томатами из Узбекистана, мандаринами из Абхазии и Турции. Продукция не прошла в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Виновное лицо привлечено ведомством к административной ответственности.

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