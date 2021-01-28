В Твери вновь будут латать дыры на кольце в "Южном"

В Твери продолжается ямочный ремонт Фото: администрация Твери
28 января МУП "ЖЭК" вновь проводит ямочный ремонт на кольце в "Южном", Волоколамском путепроводе и в других местах.
- Проводить данные работы в течение дня необходимо, так как поставка литого асфальта осуществляется из Московской области и старт работ напрямую связан со временем его доставки, в ночное время материал с завода не отпускается, - сообщили в администрации города.
Так что водителям стоит быть готовыми к возможным заторам на дорогах в Московском районе и заранее планировать маршруты следования.
Ищите пути объезда.
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