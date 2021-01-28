Свыше 10000 жителей Тверской области привились вакциной «Спутник V»

Пока в нашем регионе прививают только вакциной "Спутник V". Фото: ПТО

За 27 января прививку вакцины «Спутник V» в тверском регионе сделали 1582 человека. Всего же на утро 28 января, по информации областного правительства, в Верхневолжье привились 10514 граждан.

В федеральный регистр внесена информация о 8054 жителях региона, прошедших вакцинацию.

- Кампания по вакцинации набирает обороты. В ближайшее время показатель вырастет до 2000-2200 ежедневно вакцинированных, в том числе, за счет открытия новых прививочных пунктов в муниципальных образованиях области, - прокомментировал ситуацию губернатор Игорь Руденя.

При этом областное правительство указывает на то, что в каждом прививочном пункте пришедших на вакцинацию осматривают терапевты. Сообщается, что медики проверяют у людей температуру, уточняют наличие хронических заболеваний, контактов с больными коронавирусом.

О том, где можно пройти вакцинацию «Спутником V» в нашем регионе читайте здесь. Всего, напомним, у нас открыто 30 прививочных пунктов.

О том, из-за чего в прививке могут отказать и как долго после нее обеспечен иммунитет против коронавируса, читайте здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.