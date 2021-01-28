Дорогие украшения украли у жительницы Твери из квартиры

Злоумышленника задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратилась 52-летняя жительница Твери и сообщила, что из ее дома были похищены украшения стоимостью 200 тысяч рублей.

В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался 22-летний местный житель. Молодой человек находился с компанией в гостях у потерпевшей. Когда приглашенных знакомили с домом, юноша приметил шкатулку и, уличив момент, забрал золото, а потом сдал в ломбард.

Местонахождение похищенного имущества полицейскими было установлено, украшения вернут хозяйке. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

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