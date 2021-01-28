В деятельности УК нашли нарушения после падения на девочку глыбы льда в Тверской области

В деятельности УК нашли нарушения Фото: Виктория ЖУКОВА

Прокуратура провела проверку деятельности ООО УК "Комсервис", в чьем ведении находится дом, с крыши которого на школьницу упала глыба льда.

Напомним, трагедия произошла 25 января. По факту травмирования ребенка следователи возбудили уголовное дело. Девочка в тяжелом состоянии находится в больнице. Семье требуется помощь.

Выяснилось, что работники компании не выполняли свои обязанности по уборке льда и снега с крыш шести домов в ЗАТО Озерный.

Прокуратурой в УК внесено представление с требованием немедленно устранить выявленные нарушения закона и очистить крыши.

В отношении юридического и должностного лица вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении. Материалы проверки направлены в Государственную жилищную инспекцию по Тверской области.

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