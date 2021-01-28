Лица без образования торговали лекарствами в аптеке Тверской области

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Осташковской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения в аптечной сети. Установлено, что торговлю лекарственными препаратами осуществляли лица без фармацевтического образования.

Межрайонным прокурором генеральному директору общества внесено представление, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Нарушения законодательства устранены, генеральный директор привлечен к административной ответственности и оштрафован на 5000 рублей.

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