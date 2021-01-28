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За оскорбление бывшей жены житель Тверской области заплатит штраф

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина оштрафован на 2000 рублей

Мужчина оштрафован на 2000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ходе прокурорской проверки установлено, что 65-летний житель деревни Карманово Удомельского городского округа, находясь у себя дома, написал бывшей жене оскорбительное сообщение, используя неприличные выражения.

Мировым судьей по результатам рассмотрения постановления прокурора мужчина оштрафован на 2000 рублей.

Постановление вступило в законную силу.

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