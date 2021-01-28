Вертолет санавиации вылетал за пациентом в район Тверской области

Вертолет вылетал в Ржевский район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

27 января привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Ржевского района.

В 19:36 экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Ржевского района для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента.

В 21:59 больной был доставлен в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.

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