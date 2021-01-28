Почетный работник образования умерла после тяжелой болезни в Тверской области

В Тверской области на 69-м году жизни умерла почетный работник образования, учитель русского и литературы Лариса Захарова. Фото: группа ВК/ТРК "Вышневолоцкое телевидение" | Вышний Волочек.

27 января не стало почетного работника науки и образования Тверской области, учителя русского языка и литературы в Лицее №15 в Вышнем Волочке Ларисы Захаровой. О печальном событии сообщили на сайте образовательного учреждения. Ларисе Георгиевне шел 69-й год.

В некрологе на сайте лицея сказано, что она была «Светлый человек! Человек с большой буквы! Учитель! Мать!». У Ларисы Захаровой остались дети и внуки.

– Трепетное, ранимое сердце твоё откликалось на боль других, утешало, вселяло надежду. С тобой всегда было тепло, уютно, надежно. Оптимист по природе, ты самых отчаянных пессимистов возвращала к жизни, не давала возрасту никаких шансов: открытые уроки, научные проекты, литературные спектакли, праздники, походы, поездки по всему земному шару, веселые «капустники» с коллегами – да разве все перечислишь?! Жизнь в тебе кипела! Говорят, незаменимых людей нет. Но это не о Захаровой Ларисе Георгиевне, – пишут о Ларисе Захаровой коллеги.

«КП»-Тверь» также выражает соболезнования всеми коллективу учебного заведения, родным и близким Ларисы Георгиевны.