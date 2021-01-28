Тверская и Ярославская области собираются запустить новый туристический маршрут

Тверская область может войти в «Большое золотое кольцо России». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Туристический маршрут «Тверь – Ярославль» разрабатывают Министерство туризма Тверской области совместно с коллегами из Ярославской области и Общенациональной ассоциацией автомототуризма и караванинга. По новому маршруту туристы смогут путешествовать как самостоятельно, так и группами. Турпродукт создают в рамках «перезагрузки» и расширения маршрута «Золотое кольцо России».

С 26 по 28 января эксперты будут тестировать маршрут «Тверь – Ярославль». Автопробег караванеров проходит через такие города как Тверь, Кашин, Калязин, Углич, Ярославль.

26 января экспедиция посетила в Твери частный музей Козла и крупное предприятие региона. Для профессиональных путешественников также прошла экскурсия «Тверь промышленная» в Морозовском городке.

27 января участники автопробега познакомились с туристическими объектами Калязина и Кашина, а 28 января проводят аудит объектов показа и размещения в Ярославской области.

Маршрут «Тверь – Ярославль» тестировали профессиональные туристы. Фото: пресс-служба Министерства туризма Тверской области.

Специалисты обращают внимание, в первую очередь, на качество придорожной инфраструктуры, безопасность маршрута, удобство мест размещения для автодомов и возможность интеграции нового маршрута «Тверь – Ярославль» с маршрутами «Государева дорога», «Заповедные земли Русского Севера», «Золотое кольцо России» и «Сибирский тракт».