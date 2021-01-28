Тверские эвакуаторы выстроились в число 69, которое обозначает код Тверского региона автомобильных номерах. Фото: группа ВК/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Александр Ветров.

Фотографии с цифрами 6 и 9, которые составлены из машин-эвакуаторов, ночью 28 января появились в сети в сообществе автомобилистов. Снимки с дрона сделали на площадке рядом с гипермаркетами в Твери. Напомним, 69 – это код Тверской области на автомобильных номерах.

Причина, по которой водители тверских эвакуаторов произвели такое построение, в посте не указана. Вероятно, хотели напомнить о том, что не стоит парковаться в неположенном месте. Под фотографиями уже появились ироничные комментарии.

– Команда тверских эвакуаторщиков выстроилась в цифру 69, – написал автор фото и записи Александр Ветров.