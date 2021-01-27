Требуется помощь семье восьмилетней девочки, пострадавшей от падения с крыши глыбы льда в Тверской области

Восьмилетней девочке, на которую упал с крыши лед, требуется помощь. Она в больнице в тяжелом состоянии. Фото: скрин видео областного Следственного комитета.

О том, что семье девочки, пострадавшей от съехавшей с крыши льдины, требуется помощь, написала в соцсетях ее тетя. Напомним, инцидент произошел утром 25 января в ЗАТО Озерный Тверской области. Лед упал на девочку около дома №16 на улице Ленинградская. Пострадавшую сразу же госпитализировали.

Сейчас ее состояние оценивают как тяжелое. У нее диагностированы переломы черепа, ключицы и гематома мозга.

– Это моя личная просьба нам помочь, в семье моего брата ещё двое детишек. Мой брат Юрий работает в «Инком-сеть», а его жена Наталья в детском саду «Елочка». Сейчас они вынуждены находится рядом с Миленой, впереди долгое лечение, восстановление, да и дорога обходится в хорошую копеечку. В нашей ситуации каждый рубль важен. Мир не без добрых людей. А если у вас нет возможности помочь, то пожалуйста помолитесь за здоровье Миленочки, – пишет родственница пострадавшего ребенка.

Милена в реанимации в тяжелом состоянии. Фото: ВК/Ирина Федорова.

Банковская карта привязана к телефону +7-952-062-07-46 Наталья Витальевна Левенцева (мать Милены). По этому номеру можно позвонить и уточнить информацию.

В областном Следственном комитете завели уголовное дело по факту оказания компанией, отвечающей за уборку снега, некачественных услуг. Действиям сотрудников УК, обслуживающей многоэтажку, дадут правовую оценку.