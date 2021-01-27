Запись в первый класс в Твери переносится с февраля на апрель

В порядке первой очереди места в школах будут распределяться с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году кампания по записи в школы Твери будущих первоклашек начнется позже обычного - в апреле. Об этом сообщила городская администрация.

Решение начать принимать заявления позже обычного основывается на приказе Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458.

В порядке первой очереди места в школах будут распределяться с 1 апреля по 30 июня 2020 года. В первую очередь попадают:

- дети, живущие на территории, которая закреплена за школой;

- ребята, у которых в этой же школе учатся браться или сестры;

- по удобству в зависимости от места жительства - дети военнослужащих, полицейских и других сотрудников органов внутренних дел, а также дети сотрудников некоторых органов исполнительной власти.

Принимать других детей (не живущих на территории, закрепленной за школой) будут с 6 июля 2020 года. Попасть в выбранную школу такие ребята смогут при наличии там свободных мест после зачисления первой очереди.

Заявления в этом году можно будет подать не только лично, но и дистанционно - через портал Госуслуг, по электронной почте школы, а также заказным письмом на адрес школы с обратным уведомлением.

Все адреса и подробности о зачислении в конкретную школу ищите на школьных сайтах. Перейти на них можно с единого школьного портала Твери.