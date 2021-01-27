Полиция проверяет информацию о нападении с ножом на водителя автобуса в Твери

В Твери полиция проверяет информацию о нападении на водителя автобуса «Транспорта Верхневолжья». Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В областном МВД прокомментировали, что сейчас выясняют все подробности конфликта водителя автобуса и автомобилиста, закончившегося дракой. Заявление в полицию написал водитель общественного транспорта, на которого нападали с ножом. Информацию об инциденте нам подтвердили в пресс службе «Транспорта Верхневолжья».

По свидетельствам очевидцев, 26 января вечером на улице Артюхиной между водителем автобуса №41 и автомобилистом произошла драка. Мужчины остановили машины и сцепились.

После того, как потасовка прекратилась, и дерущиеся разошлись, водитель иномарки достал из салона нож, разбил автобусу лобовое стекло и хотел поранить управляющего транспортом.

– Проходит проверка, по результатам примут процессуальное решение, – прокомментировали в пресс-службе МВД по Тверской области.