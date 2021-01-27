В колонию под Тверью пытались перебросить телефоны с помощью квадрокоптера Фот: УФСИН России по Тверской области

Запрещенные предметы осужденным, отбывающим наказание в ИК-1 Калининского района, пытался перебросить с помощью квадрокоптера 27-летний местный житель.

Правонарушителя задержали сотрудники оперативного отдела. В свертке, прикрепленном к квадрокоптеру с помощью скотча, было обнаружено 10 мобильных телефонов.

- По данному факту проводится проверка. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, материалы переданы в суд, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

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