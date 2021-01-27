В Тверской области отмечает 100-летие ветеран войны Нина Понамарева

100-летний юбилей отмечает ветеран войны Нина Понамарева Фото: Андрей КОПАЛОВ

27 января 100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны, ветерану труда Нине Андреевне Понамаревой. С юбилеем жительницу поселка Терелесовский Вышневолоцкого городского округа поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваши доблесть и мужество, преданное Отечеству сердце – это ориентир для современной молодежи, настоящих патриотов России. Подвиг, который совершили Вы и Ваши товарищи, все поколение победителей, неизменно наполняет нас чувством гордости за родную страну. Низкий Вам поклон за мирное небо над Россией, - говорится в поздравлении от главы региона

Нина Андреевна Понамарева родилась в деревне Ичкино Сонковского района. В 20 лет ушла на фронт, из окопов доставала убитых советских солдат, захоранивала их.

После войны приехала в поселок Терелесовский на добычу торфа.