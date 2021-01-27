Жителям Твери раздали блокадный хлеб

В Твери прохожим раздавали блокадный хлеб Фото: администрация Твери
27 января в Твери прошли мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Представители администрации, члены ветеранскиих организаций, юнармейцы и жители города возложили цветы к Обелиску Победы.
В школах и досуговых центрах были организованы тематические программы, уроки мужества памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда.
На улице Трехсвятской прошла акция "Блокадный хлеб". Акцию поддержали учащиеся школы №42, школьники раздавали хлеб прохожим на пересечении проспекта Чайковского и Спортивного переулка.
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