Власти планируют снести в Твери мини-рынок и фонтан

Незаконные постройки снесут в Твери до 21 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Твери планируют снести мини-рынок из 11 павильонов в микрорайоне Мамулино и фонтан на улице Кольцевой. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города.

Мини-рынок размещен на улице Дружинной. Предписание о сносе выдано хозяину. Снести постройки необходимо до 21 марта. Также в списке под снос киоски, павильоны и бытовки в разных частях города. Все они построены незаконно.

Если собственники не уберут их в указанный срок, то их снесут принудительно за счет администрации.

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