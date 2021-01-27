О гололеде и снегопаде предупредило жителей Тверской области МЧС

Гололед и снегопад прогнозируют синоптики в Тверской области Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей региона, что 27 и 28 января на дорогах ожидается гололедица, местами сильная. Возможны осадки.

Жителей и гостей Верхневолжья просят быть внимательнее при выходе из дома, обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их падения.

Водителям в неблагоприятных погодных условиях необходимо соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию при движении.

Будьте бдительны и осторожны!

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