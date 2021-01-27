Десять должностных лиц оштрафованы за небезопасные условия труда в Тверской области

10 должностных лиц привлекли к ответственности Фото: архив "КП"

В деятельности предприятия ООО "Промтехмонтаж" прокуратурой Пролетарского района Твери выявлены нарушения в сфере охраны труда.

Работников организации не обеспечили средствами индивидуальной защиты при работе на вредном производстве. Также выявлены факты нарушения порядка специальной оценки условий труда на рабочих местах.

Представление вынесено гендиректору предприятия. К дисциплинарной ответственности привлечены 10 должностных лиц. Выявленные нарушения устранены.

Трудовой инспекцией должностное и юридическое лицо привлечены к административной ответственности. Им выдано предупреждение.

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