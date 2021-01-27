Людмила Скаковская официально стала ректором Тверского госуниверситета

Людмила Николаевна Скаковская - ректор ТвГУ, теперь официально. Фото: vk.com/university_tvgu

Людмила Николаевна Скаковская, исполнявшая обязанности ректора Тверского госуниверситета, назначена на этот пост официально. Приказ о назначении Людмилы Скаковской ректором ТвГУ сроком на пять лет подписал 25 января 2021 года министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Людмила Скаковская – доктор филологических наук, профессор, завкафедрой международных отношений ТвГУ. Опубликовала более 200 научных и более 100 публицистических работ, 5 монографий. Награждена Благодарностью Федерального агентства по образованию, грамотами губернатора Тверской области и главы города Твери. Является почетным профессором Великотырновского университета (Болгария).

Обязанности ректора Тверского госуниверситета Людмила Скаковская исполняла обяpанности ректора университета с 2017 года. В ноябре 2020-го на конференции работников и обучающихся вуза по выборам ректора Людмила Николаевна набрала большинство голосов. Всего на пост ректора трудовым коллективом университета были выдвинуты две кандидатуры - Людмила Скаковская и директор Института непрерывного образования, директор Академической гимназии имени П.П. Максимовича кандидат юридических наук, доцент Сергей Смирнов.