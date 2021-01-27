Коронавирусом в Твери за сутки заразилось 62 человека

В Тверской области выявлено 202 случая коронавируса Фото: ПТО
Опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в Тверской области.
Лидером по распространению вируса остается Тверь. По данным оперштаба, на 27 января выявлено 9031 случаев заражения, это +62 за сутки.
Всего же в Тверской области 28278 (+202) официальных случаев COVID-19.
Выздоровели 24 303 человек (+249 за последние сутки)
Изолированы 3468 больных (-49).
Умерли 507 человек (+2).
Также в лидерах по распространению заразы:
Конаковский район – 2068 (+20),
Вышневолоцкий городской округ – 1619 (+5),
Ржев – 1533 (+9),
Торжок – 1321 (+5),
Кимры – 1213 (+11),
Калининский район – 1122 (+5).
Графика: ПТО
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