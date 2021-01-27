В Тверской области подрядчик присвоил деньги за капремонт 13 домов

Директор фирмы присвоил 870 000 рублей Фото: Анастасия Осипова

В Тверской области оперуполномоченные Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России выявили факт хищения денежных средств в особо крупном размере.

Установлено, что директор коммерческой фирмы заключил договор на проведение капитального ремонта 13 многоквартирных домов в Удомельском городском округе. В итоговые акты приемки он внес заведомо ложные сведения о выполненных работах, которые фактически не проводились. И таким образом присвоил более 870 000 рублей.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Тверской области в отношении 46-летнего жителя Удомли возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

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