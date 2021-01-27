На дороге в Кимрском районе Тверской области столкнулись три автомобиля

На автодороге столкнулись три машины Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 27 января на 61-м км автодороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино в Кимрском районе Тверской области.

30-летний водитель, управляя автомобилем "Газель", при встречном разъезде зацепил обочину, автомобиль занесло на встречную полосу, где он по касательной столкнулся со встречными "Рено Логан" и "Тойота".

В ДТП пострадала женщина-водитель "Тойоты". Угрозы жизни нет. На автомобилях установлена резина по сезону. Проезжая часть обработана.

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