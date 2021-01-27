На трассе М-9 в Тверской области водитель на иномарке снес ограждение

На месте работают спецслужбы Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 27 января на 249-м км трассы М-9 "Балтия" в Ржевском районе Тверской области.

26-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Поло", наехал на ограждение и вылетел в кювет.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, признаков алкогольного опьянения у водителя нет. На автомобиле установлена шипованая резина.

Пострадал в ДТП сам водитель. Угрозы жизни нет.

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