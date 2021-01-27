Сосед обокрал мертвую пенсионерку в Тверской области

Злоумышленник вынес из квартиры все ценные вещи Фото: Анна КОЛГАНОВА

В полицию обратился 30-летний житель Конакова и рассказал, что обокрали его бабушку. Из комнаты в общежитии пропали телефон, телевизор, стиральная машина, микроволновая печь, электроплита с духовым шкафом, ноутбук и золотые украшения. Ущерб составил более 40 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли улики, опросили свидетелей и выяснили, что к краже причастен 40-летний сосед потерпевшей. Мужчина ранее был судим.

В полиции он пояснил, что накануне зашел к соседке, и, увидев, что пенсионерка скончалась, перенес ценные вещи к себе в комнату. Часть имущества он сдал в ломбард, а деньги потратил. Оставшиеся вещи вернули родственникам.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.