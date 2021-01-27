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Безработная тверичанка превратила квартиру на Октябрьском проспекте в наркопритон

Подозреваемую задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Твери полицейские накрыли наркопритон Фото: архив "КП"

В Твери полицейские накрыли наркопритон Фото: архив "КП"

На Октябрьском проспекте в Твери сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков выявили наркопритон. Полицейские установили, что 32-летняя безработная женщина приглашала в свою квартиру знакомых наркозависимых и вместе с ними употребляла запрещенные вещества.

Во время приезда оперативников хозяйка и ее гости находились в состоянии наркотического опьянения. Из жилого помещения правоохранителями изъяты предметы для употребления наркотиков с остатками вещества.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. За организацию наркопритона фигурантке грозит до четырех лет лишения свободы. Ведется расследование.

Криминал