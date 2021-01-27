Вертолетом санавиации в Тверь доставлен пациент из Осташкова

Вертолет санавиации вылетал в Осташков Фото: областной минздрав

26 января привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Осташковского городского округа.

В 12:41 экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Осташковского городского округа для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента.

В 17:41 экипаж вертолёта КА-32 МЧС России приземлился на аэродроме Змеево. Больной был доставлен в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.