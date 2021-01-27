10 тысяч сельских пенсионеров в Тверской области получили прибавку к пенсии

В Тверской области 10 тысяч сельских пенсионеров получили прибавку к пенсии в размере 1511 рублей 12 копеек. Фото: Анастасия ОСИПОВА

С 1 января 2021 года проиндексированы страховые пенсии неработающим пенсионерам, живущим в сельской местности. При этом они должны иметь 30 и больше лет трудового стажа в сельском хозяйстве, жить на селе и не работать.

При подсчете стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях в сферах животноводства, растениеводства и рыбоводства. Например, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров, пчеловодов и др. Всего более 500 профессий.

В Тверском регионе увеличение пенсии коснется 10 тысяч пенсионеров.