В ряд колледжей Тверской области направят свыше 330 млн рублей

332 млн рублей в 2021-2023 годах будет направлено из областного бюджета на выплаты стипендий и организацию питания детей-сирот в ряде колледжей региона. Фото: "КП" Архив

Вопрос о выделении денег колледжам был решен 26 января на заседании бюджетной комиссии Тверской области. Его провёл губернатор Игорь Руденя.

332 млн рублей в 2021-2023 годах будет направлено из областного бюджета на выплаты стипендий и организацию питания детей-сирот в ряде колледжей региона.

Речь идет о тех учебных заведениях, которые закреплены за региональными министерствами образования, здравоохранения, сельского хозяйства, строительства, энергетики и ЖКХ, промышленности и торговли, а также комитетом по делам культуры.

Средства будут распределены между колледжами Твери, Торжка, Ржева, Калязина, Старицы, Бежецка, Вышнего Волочка, Кашина, Кимр, Удомли, Конаково, Кувшиново, Нелидово и Осташкова.