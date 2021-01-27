Тринадцатилетняя девочка ушла из дома в Твери

Организованы поиски пропавшей Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

13-летняя школьница пропала в Твери. Сообщение о ее исчезновении поступило в следсвенный отдел 26 января.

Известно, что 25 января девочка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

По месту жительства девочки выезжал следователь. Организованы поиски пропавшей.

Всех, кто обладает информацией, просят звонить по телефону следственного управления: 8-930-179-00-69.