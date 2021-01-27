За проезд в автобусах в Твери можно будет заплатить брелоком

В тверском транспорте можно будет расплатиться брелоком. Фото: Виктория ТУШКОВА

Как указано в информации от регионального перевозчика, брелок с логотипом «Транспорта Верхневолжья» действует как банковская карта. Можно пополнить электронный кошелек или оформить абонемент. И прикладывать его нужно будет к валидатору на входе и выходе.

Фирменный брелок стоит 250 рублей. Он продается в остановочных павильонах «Площадь Гагарина», «Пролетарка», «Октябрьский проспект», «Поселок Чкалова».

Пополнить счет на брелоке возможно так же, как и на карте. В личном кабинете приложения «Волга», привязав к гаджету свою карту, а также через сервисы Сбербанка.

Такие фирменные гаджеты выпустил региональный перевозчик. Фото: пресс-служба «Транспорта Верхневолжья».

Помимо системы абонементов, у брелока есть режим «кошелек», когда деньги со счета списываются за разовые поездки. Проверять остаток необходимо через банкомат и в личном кабинете в мобильном приложении. Об этом сообщают на сайте Правительства Тверской области.