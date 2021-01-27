Из-за сильного ветра в Тверской области объявлено штормовое предупреждение. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Штормовое предупреждение объявлено в Тверской области из-за усиления южного ветра. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

26 и 27 января в регионе ожидается усиление ветра южного направления с порывами до 15 метров в секунду.

Жителям Тверской области рекомендуется соблюдать меры предосторожности: не приближаться и не прятаться от повара ветра под деревьями, рекламными щитами и конструкциями, держатся подальше около стен домов и высоковольтных линий электропередач.

Напомним, погода не балует жителей региона в последнее время - двадцатиградусные морозы сменились резким потеплением. Его принес антициклон, что незамедлительно сказаться на ухудшении самочувствия метеочувствительных людей.

Потепление по прогнозам синоптиков сохранится в Тверской области до конца недели, а потом в регион снова придут морозы.