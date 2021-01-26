В Кувшинове Тверской области за 10 лет создадут свыше 1260 рабочих мест

Кувшиново ждут большие перемены. Фото: скрин из Google Maps

Идет подготовка документа о создании в Кувшинове территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Этот статус должен принести городу кучу преимуществ и стать мощным стимулом для развития.

Одна из основных преференций для бизнес-резидентов территории со статусом ТОСЭР - налоговые льготы. Для предприятий там снижаются платежи по страховым взносам с 30% до 7,6%, а также уменьшается налог на прибыль, а от налога на имущество и земельного налога вообще освобождают.

Уже несколько инвесторов заявили о том, что будут реализовывать в Кувшинове свои проекты.

Как сообщало областное правительство, в городе и его окрестностях намечено строительство тепличного комплекса, фермы по переработке молочной продукции, предприятия полимерных изделий, производства систем водоочистки и водоподготовки.

За десять лет планируется создать на этой территории свыше 1260 рабочих мест. Предполагаемый общий объем инвестиций – более 15,1 млрд рублей.

Напомним, что в октябре 2020-го губернатор Игорь Руденя представил проект на заседании межведомственной рабочей группы при российском правительстве.