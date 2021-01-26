В Москве буду судить жителя Твери, травившего пассажиров в электричках

В Москве будут судить жителя Твери, который отравил в электричках трех человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель Северного транспортного прокурора утвердил обвинение по делу тверичанина, который травил пассажиров электрички ради наживы. Среди уголовных статей фигурируют «Разбой» и «Кража». В ближайшее время дело рассмотрит Мещанский суд Москвы.

Следователи установили, что мужчина с октября 2017 года по февраль 2019 года в пригородных поездах «Тверь – Москва» предлагал случайным попутчикам выпить с ними спиртное, куда подмешивал яд. Цель была обобрать пострадавших.

Трое из жертв отравителя скончались.