Схема движения изменена из-за ремонта моста под Кашином Тверской области

Аварийный мост уже демонтируют. Фото: Виктория ТУШКОВА

Схема движения изменена на участке автодороги Бузыково - Высоково - Юрино в Кашинском городском округе из-за ремонта моста через реку Кашинку. Мост расположен на 3-м километре дороги, и автомобилистам его пока придется объезжать по временному участку. На нем также оборудован мост.

По сообщению дирекции Территориального дорожного фонда Тверской области, мост через Кашинку должен быть отремонтирован в этом году (работы начались в 2020-м).

В настоящее время мост демонтирует подрядчик - строительная компания "ВИТ". Напомним, именно СК "ВИТ" занималась капитальным ремонтом "Крупского моста" (Бурашевского путепровода) в Твери.