В Тверской области в этом году появится «Школьный бюджет»

На заседании областного правительства обратили пристальный взгляд в сторону школьников. Специально для них даже новый проект придумали. Фото: ПТО

Новый проект - «Школьный бюджет» - рассмотрен 26 января на заседании регионального правительства. Речь идет о внедрении в школах некоего подобия программы поддержки местных инициатив.

Как сообщает областное правительство, цель «Школьного бюджета» - формирование у подрастающего поколения основ грамотного и ответственного финансового поведения, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы.

- Через такую работу мы планируем увидеть, как дети выстраивают приоритеты на своих территориях. Наши подходы являются традиционными, классическими, а школьники могут внести новый взгляд в вопрос приоритетов и использования общественных финансов, - прокомментировал СМИ губернатор Игорь Руденя.

В 2021 году проект для начала попытаются реализовать в Вышневолоцком городском округе.

Если получится, в следующем году планируется ввести «Школьный бюджет» еще 20 муниципалитетах, а дальше и во всех остальных.