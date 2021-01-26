В Лихославльском районе Тверской области начали делать прививки от коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вакцинация стартовала в Лихославльском районе 23 января. Прививки делают в кабинете №9 в поликлиники №1 в Лихославле. Записываться нужно заранее, а прием пришедших на вакцинацию стартует в 08:00.

Всего в районе пока поступило 250 доз вакцины Гам-КОВИД-Вак, иными словами Спутника V. Их доставляли в специальном термоконтейнере и хранят в холодильниках. Одна ампула рассчитана на пятерых человек и хранится после разморозки всего два часа.

– Прежде чем ставить прививку, пациента осматривает терапевт: измеряет температуру, сутурацию, давление, интересуется, нет ли хронических заболеваний. Затем знакомит с памяткой и берет согласие на прививку. После того как прививка сделана, пациента наблюдают в течение получаса. Напомню, что прививка двухкомпонентная. Вторая ее часть делается через 21 день, — прокомментировала главный врач Лихославльской ЦРБ Людмила Шишова.

Записаться на прививку может любой желающий через портал «Госуслуги», в регистратуре поликлиники, придя лично, а также по телефонам (48261) 3-53-28 или 122.

Вакцинация бесплатна. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

У прививки есть противопоказания – аллергии, инфекционные заболевания в острой стадии, период беременности и кормления грудью и др.

Напомним, на данный момент в регионе всего функционирует 30 прививочных пунктов, где вакцинируют от ковида.