На фабрике в Тверской области расширили производство масок и респираторов

Не думайте, это не производство туалетной бумаги, а один из "отрезков" новой производственной линии изготовления масок на кимрской фабрике. Фото: ПТО

На Кимрской фабрике имени Горького открыли новый цех по массовому производству медицинских масок и промышленных респираторов серии СПИРО-1000. С учетом этого на предприятии теперь могут в сутки выпускать 86 600 изделий.

- Выпуск средств индивидуальной защиты актуален не только в период пандемии коронавируса. Наша продукция востребована в самых разных производственных процессах, - прокомментировал событие губернатор Игорь Руденя.

На открытии нового производства в Кимрах приехал заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. Он высоко оценил работу фабрики.

- Фактически треть объема производства респираторов в России приходится на эту площадку. На днях подписан контракт на поставку продукции немецким заказчикам. Аналогичные контракты действуют с Чехией, Венгрией, прорабатываем поставки еще в ряд стран, - сказал Михаил Иванов.

В 2020 году фабрика получила заём Фонда развития промышленности РФ для расширения производства СИЗов. Более 61 млн рублей было направлено на ввод линии по выпуску респираторов СПИРО-1000.

Напомним, что 4 мая 2020 года на кимрской фабрике было запущено производство медицинских респираторов «СПИРО-403». Тогда на предприятие приезжали губернатор Игорь Руденя и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.