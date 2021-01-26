В Твери с крыш домов продолжают убирать снег и сосульки Фото: администрация Твери

В Твери управляющие компании, ТСЖ и ЖСК продолжают работу по очистке крыш домов от снега, наледи и сосулек. Выполнение работ контролирует администрация, рейды роводятся ежедневно.

С начала года проверено 2 124 дома, в 609 случаях выявлены нарушения, выданы предписания. На сегодняшний день 531 нарушение устранено, около 20 устраняется.

Также сотрудники администрации проверяют дворы, в частности, нормативное состояние дворовых территорий: наличие навалов снега, колейности внутридворовых дорог.

Нарушителям грозят административные штрафы: для должностных лиц – от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 35 до 100 тысяч рублей.

Об обнаружении неустранённого скопления снега и наледи на кровлях домов можно сообщать в отделы благоустройства администраций районов Твери по телефонам: 52-15-61 (Заволжский район), 32 15-72 (Московский район), 42-91-72 (Пролетарский район), 34-62-30 (Центральный район).