Жители деревень Тверской области жалуются на приближение волков

За выходные в Тверской области добыли 20 особей волка Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области проводит выездные проверки по обращениям граждан о появлении волков вблизи населенных пунктов, а также ведет государственный мониторинг численности хищников.

В минувшие выходные, 23 и 24 января, в ходе совместных мероприятий по снижению численности волка в рамках любительской и спортивной охоты было добыто 20 особей.

- Волк - ночной хищник, но в период гона - январе и феврале - он активен на протяжении суток и именно в указанный период возможны заходы животных в населенные пункты, - предупреждают в Минприроды и напоминают, что в случае подхода волка к населенным пунктам, необходимо обращаться в Минприроды Тверской области с личным заявлением, направив его по почте на адрес: 170042, г. Тверь, ул. Горького, д.97, по электронной почте mpr@tverreg.ru или через форму обратной связи на сайте www.mpr-tver.ru, а также к госохотинспекторам.