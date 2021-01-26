В Твери ямы на дорогах продолжают заливать асфальтобетоном

В Твери продолжается ямочный ремонт Фото: администрация Твери

В Твери МУП "ЖЭК" продолжает заделывать ямы на дорогах. Работы ведется с использованием литого асфальтобетона. С начала зимы площадь ремонта составила почти 700 квадратных метров.

- Использование литого асфальтобетона позволяет производить работы по ремонту небольших участков дорожной сети практически в любую погоду, в том числе при низких температурах и в снегопад, - сообщает администрация Твери.

Ямы заделаны на улицах Ткача и Бобкова, Октябрьском проспекте, во Дворе Пролетарки, в 1-м переулке Вагонников, на Бурашевском шоссе и других объектах.

С наступлением весны и установлением стабильной сухой и теплой погоды в ремонте будут использовать горячий асфальтобетон.