Объявлено, сколько школ в Тверской области обеспечат высокоскоростным интернетом

Сейчас в регионе в 360 школах доступен Интернет со скоростью не менее 100 Мб/с в городах и не менее 50 Мб/с - в сельской местности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

149 образовательных организаций нашего региона будут обеспечены высокоскоростным интернетом в этом году. Информацией об этом поделилось областное правительство.

Цифровизация наших школ, колледжей и других образовательных учреждений идет по линии федерального проекта «Информационная инфраструктура».

Как сообщают в областном правительстве, сейчас в регионе в 360 школах доступен Интернет со скоростью не менее 100 Мб/с в городах и не менее 50 Мб/с - в сельской местности.

Кроме того, в этом году в 69 образовательных организаций поставят ноутбуки и интерактивные доски. В большую часть школ региона цифровое оборудование уже было передано в 2020 году.

Оснащение учреждений осуществляется по региональному проекту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

- Это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания, - отметил губернатор Игорь Руденя.