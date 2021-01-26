"Газель" застряла под Новым мостом в Твери

"Газель" застряла под Новым мостом Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Олег Богданов

ДТП произошло утром, 26 января, на набережной Степана Разина в Твери.

Водитель грузовой "Газели" не рассчитал габариты транспортного средства и застрял под Новым мостом.

Фотографии разместили очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

- Он не первый и не последний под этим мостом, - комментируют подписчики сообщества.

К слову, подобного рода аварии под мостом и правда случаются не впервые. В марте прошлого года водитель на "Газели" с тентом не поместился под Новый мост. Тент сложился, а перевозимый товар выспался на дорогу.