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МЧС предупреждает жителей Тверской области о сильном южном ветре

Также ожидается снег с дождем
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Жителей Тверской области предупредили о сильном ветре и осадках

Жителей Тверской области предупредили о сильном ветре и осадках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей, что 26 и 27 января в регионе ожидается усиление южного ветра, порывами до 15 м/с.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет держаться в пределах -3... +2 градусов. Пройдет мокрый снег с дождем.

Спасатели напоминают гражданам, что в условиях непогоды стоит ограничить выход из зданий, нельзя прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

На автодорогах водителям необходимо соблюдать скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!