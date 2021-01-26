Сорок антимасочников оштрафованы за нарушение режима в Тверской области

В Тверской области оштрафованы 40 антимасочников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дела об административных правонарушениях рассмотрел Лихославльский районный суд Тверской области.

Установлено, что в период с октября 2020 года по январь 2021 года 40 человек нарушили в районе действующий масочный режим.

- Нарушители находились в магазинах, на автовокзале, железнодорожном вокзале, железнодорожной платформе без средств индивидуальной защиты органов дыхания и создавали угрозу безопасности, жизни и здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию других лиц, - сообщает пресс-служба суда.

На каждого из виновников возложен административный штраф в 1000 рублей.