В тверской электричке избили и ограбили пассажира

Пасажиры электрички ограбили мужчину Фото: Олег ЗОЛОТО

В линейный отдел МВД России на станции Тверь обратился 32-летний мужчина и сообщил, что в электричке, на участке Калашниково-Лихославль, его избили и ограбили три пассажира.

В ходе словестной перпался молодые люди напали на мужчину, нанесли ему телесные повреждения, забрали рюкзак и мобильный телефон. Ущерб составил 9000 рублей.

Злоумышленников задержала транспортная полиция. Ими оказались безработные 18-летний, 19-летний и 22-летний жители Вышнего Волочка. Двое из них ранее были судимы за кражи.

- По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Двое взяты под стражу, третий фигурант находится под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.

Ведется следствие.